© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

si è costituito ai carabinieri

La Spezia, uccide la ex moglie a coltellate

Aveva il braccialetto elettronico, ma il dispositivo non ha funzionato

13 Ago 2025 - 18:44
