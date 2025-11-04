Logo Tgcom24
L'influencer del ciclismo contro gli automobilisti della Sardegna: "Non critico l'isola", ma è bufera social

Irina Krupovich in un video per i suoi 60mila follower su Instagram mostrava il dito medio all'auto che sorpassava. Poi il chiarimento

04 Nov 2025 - 17:46
