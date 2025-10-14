Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 6
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

corteo Pro-Pal

Italia-Israele, scontri tra manifestanti e polizia

Scontri tra manifestanti e polizia nelle strade di Udine, dove si è giocata la partita tra Italia e Israele valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2026

14 Ott 2025 - 22:42
6 foto

Dopo i tafferugli iniziati al termine del corteo pro-Pal, concluso pacificamente in piazza Primo Maggio, circa cento attivisti con volto coperto hanno continuato a lanciare oggetti, fumogeni e transenne contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e i mezzi blindati. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni.

udine
scontri