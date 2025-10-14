Italia-Israele, scontri tra manifestanti e polizia

Dopo i tafferugli iniziati al termine del corteo pro-Pal, concluso pacificamente in piazza Primo Maggio, circa cento attivisti con volto coperto hanno continuato a lanciare oggetti, fumogeni e transenne contro le forze dell'ordine in tenuta antisommossa e i mezzi blindati. La polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni.