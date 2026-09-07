"Miracolo, casualità o redenzione?". E' con queste parole che la Pro Loco Panza d'Ischia dà la notizia del ritrovamento della testa della Madonna della Baia Pelara a Forio. La statua era stata decapitata da ignoti intorno a Ferragosto. "Ringraziamo chi ce l'ha riportata e soprattutto chi l'ha fatta ritrovare dove in tanti avevano cercato", si legge ancora nel post dell'associazione che pubblica anche le foto del ritrovamento. "Cerchiamo restauratore per valutare la possibilità di riportare la statuetta alla sua forma originale", è l'appello finale.