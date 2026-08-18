Decapitata la statua della Madonna a Coppito (L'Aquila)

È stata decapitata, tagliata di netto con una piccola lama. La Madonnina del parco cittadino dell'Aquila, nella frazione di Coppito, è stata vandalizzata nella notte. La piccola statua da sempre veglia sugli aquilani che vanno a fare una passeggiata nel parco cittadino. E così, su quello stesso ceppo che reggeva la Madonna decollata, ora ne è già stata posizionata una nuova.