01 ottobre 2022 14:42

Iran, a Roma manifestazione per le donne contro il regime

La manifestazione organizzata da "Freedom Rally for Iran", la maratona di piazze in solidarietà con i ragazzi iraniani, è arrivata anche a Roma. La Capitale, così come Milano, ha voluto esprimere la sua vicinanza alle donne, che in questi giorni si ribellano al regime degli Ayatollah, anche col taglio dei capelli di alcuni manifestanti. In molti portano su magliette o cartelli il nome di Mahsa Amini, la studentessa curda morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. Tanti cartelli contro l"Iran teocratico" e che ricordano "Nessuno è libero se qualcuno è oppresso".