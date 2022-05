23 maggio 2022 14:41

"Io sono No Mafia", 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio

"Giovani che affermano il loro essere la negazione della mafia: "Poliziamoderna" ha scelto questa straordinaria immagine piena di speranza in copertina come espressione del trentennale delle stragi di Capaci e Via d’Amelio a Palermo delle cui celebrazioni diamo anticipazione in questo numero. Ricordare le persone uccise da quelle tremende esplosioni e i valori per i quali hanno perso la vita significa considerare quanto sia importante oggi continuare la loro lotta agendo e pensando quotidianamente in maniera libera, democratica e quindi legale", scrive il direttore Annalisa Bucchieri nell'editoriale dell'ultimo numero di Poliziamoderna, mensile ufficiale della Polizia di Stato. Nello stesso numero il contributo del direttore dell'"Espresso" Lirio Abate allora ventenne cronista di nera a Palermo.