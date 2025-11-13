Logo Tgcom24
Circolazione rallentata

Investimento in Calabria, a Roma Termini ritardi dei treni fino a 8 ore

Ha raggiunto il picco di otto ore il ritardo dei treni alla stazione Termini di Roma legato all'interruzione della rete ferroviaria per l'incidente mortale avvenuto in mattinata in Calabria. La circolazione, interrotta per sei ore circa, è stata ripristinata intorno alle 15

13 Nov 2025 - 19:02
