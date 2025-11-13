Investimento in Calabria, a Roma Termini ritardi dei treni fino a 8 ore

© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
© Ansa
Ha raggiunto il picco di otto ore il ritardo dei treni alla stazione Termini di Roma legato all'interruzione della rete ferroviaria per l'incidente mortale avvenuto in mattinata in Calabria. La circolazione, interrotta per sei ore circa, è stata ripristinata intorno alle 15
Copyright © 1999-2025 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.