Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 11
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Commozione e lacrime

Incidente Roma, l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci: in migliaia ai funerali

Il feretro bianco della 20enne morta sulla via Cristoforo Colombo è stato accompagnato da lunghi applausi

31 Ott 2025 - 16:25
11 foto
roma