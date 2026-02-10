1 di 3
Stavano per prendere servizio a Milano

Incidente in A4, feriti dieci carabinieri che andavano alle Olimpiadi

I militari dell'8° Reggimento Carabinieri "Lazio", stavano per iniziare un servizio di ordine pubblico nell'ambito di Milano-Cortina

