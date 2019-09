Incendio Avellino, i vigili del fuoco rispondono al cartellone dei cittadini: Ci riempite d orgoglio per l affetto

"Sempre, ovunque, comunque. Vigili del fuoco, eroi di tutti, grazie". E' apparso per le strade di Avellino e dintorni il cartellone pubblicitario che rende omaggio ai vigili del fuoco che si sono spesi per spegnere l'incendio nella fabbrica di contenitori in plastica per batterie di auto. A firmarlo "I cittadini d'Irpinia". Ad apprezzare il gesto non solo gli utenti nei gruppi Facebook dei residenti ma gli stessi vigili del fuoco ai quali il manifesto è stato dedicato. "Avellino ringrazia i vigili del fuoco - si legge nel tweet che accompagna l'immagine nella pagina ufficiale del Corpo. - Dopo tanto lavoro per l'incendio del 13 settembre nell'azienda di componenti per batterie d'auto, alzarsi e vedere il manifesto appeso ci riempie d'orgolgio. Grazie ai cittadini d'Irpinia per il gesto d'affetto"