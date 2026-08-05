Maxi incendio sul lago di Como, va a fuoco il monte Moregallo

Il Moregallo, alto 1.276 metri, è uno dei monti più noti del Triangolo Lariano e ne rappresenta il limite orientale. Sorge in provincia di Lecco, lungo il confine tra i comuni di Valmadrera e Mandello del Lario. Dall'aspetto imponente e dai pendii ripidi, può vantare tre creste principali: quella sud-occidentale, che collega il Moregallo ai Corni di Canzo, e quelle orientale e settentrionale, che scendono verso il lago di Lecco.