Maxi incendio sul lago di Como, va a fuoco il monte Moregallo

Un maxi incendio è scoppiato sul versante del monte Moregallo che si affaccia sul lago di Como, sponda lecchese. Come spiegano le testate locali, il rogo ha avuto origine nella parte bassa del pendio nel tardo pomeriggio di martedì 4 agosto, si è propagato rapidamente verso l'alto attraverso i canaloni ed è proseguito per tutta la notte.
Canadair in azione
Ancora in corso le operazioni di spegnimento del rogo, rese particolarmente difficili a causa della conformazione del terreno: la zona è infatti particolarmente impervia. Impiegato un Canadair e due elicotteri regionali, che stanno supportando il lavoro delle squadre a terra.ùù
Dov'è il monte Moregallo
Il Moregallo, alto 1.276 metri, è uno dei monti più noti del Triangolo Lariano e ne rappresenta il limite orientale. Sorge in provincia di Lecco, lungo il confine tra i comuni di Valmadrera e Mandello del Lario. Dall'aspetto imponente e dai pendii ripidi, può vantare tre creste principali: quella sud-occidentale, che collega il Moregallo ai Corni di Canzo, e quelle orientale e settentrionale, che scendono verso il lago di Lecco.
I versanti della montagna presentano caratteristiche molto diverse tra loro. Il lato nord è ricco di boschi, mentre quello sud, affacciato su Valmadrera, è segnato da spettacolari formazioni rocciose, con creste e speroni che ne rendono il paesaggio particolarmente suggestivo. Il versante orientale è il più aspro: canaloni e alte pareti rocciose precipitano direttamente verso il lago.