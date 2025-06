in bikini per abbattere i pregiudizi In Piazza Duomo a Milano la sfilata che "va oltre il corpo": modelle curvy per la Body Positive CatWalk

Il flashmob organizzato dalla miss e attivista Laura Brioschi e dall'influencer Cinzia Tommasi per rivendicare il diritto di esistere in ogni corpo. Una cinquantina le partecipanti in bikini