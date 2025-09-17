Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 16
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

le immagini

In migliaia a Milano in corteo per dire "Gaza brucia", tensione con la polizia

Era stato previsto solo un presidio in piazza della Scala

17 Set 2025 - 10:34
16 foto
milano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri