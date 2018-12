Un risveglio gradito per gli amanti del pattinaggio sul ghiaccio in Trentino Alto Adige: grazie all'ondata di freddo di questi giorni i laghi in quota si stanno lentamente gelando e così a Valdurna i primi pattinatori si sono avventurati sul ghiaccio. Al lago in val Sarentino sono stati registrati -12 gradi.