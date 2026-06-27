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In provincia di Viterbo

Il marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: continuano le ricerche

Luigi Cavallari era in barca con la moglie 

27 Giu 2026 - 20:17
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