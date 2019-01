Giorno della Memoria, Milano dedica altre 30 pietre d inciampo alle vittime del nazismo

25 gennaio 2019

Giorno della Memoria, Milano dedica altre 30 pietre dʼinciampo alle vittime del nazismo

"Sono trentʼanni che come testimone di Auschwitz parlo nelle scuole, nelle parrocchie e dove mi invitano, come un dovere che non potevo assolutamente dimenticare. Perché io sono tornata a raccontare ma ci sono milioni di persone che non hanno potuto farlo. E queste persone che non sono tornate sono di vario tipo: sono quelli uccisi per la colpa di essere nati, e quelli che hanno fatto la scelta, gli antifascisti, quelli che non sono stati come pecore a sentire quello che gridava più forte ma hanno pensato con la loro testa".



Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta allʼOlocausto, partecipando a Milano alla posa della pietra dʼinciampo in onore del vigile urbano Luigi Vacchini, arrestato a marzo del 1944 e deportato nel campo di Mauthausen e poi trasferito in quello di Ebensee, dove morì poco dopo il suo arrivo, per essersi unito alla Resistenza. Una pietra a futura memoria è stata posata anche per Ferruccio Codè, nato nel maggio 1910 e morto a Mauthausen il 12 aprile 1945. Codè, condannato diverse volte per la sua attività antifascista, fu internato a Mauthausen dove morì il 12 aprile 1945.

I deportati che si opposero al nazifascismo "sono quelli che hanno fatto la scelta, che hanno sentito dentro di se il dovere e la forza di farlo. Questi sono i veri eroi" ha detto Segre. Sono 30 le nuove pietre che Milano ha deciso di posare in memoria di altrettanti cittadini milanesi deportati e assassinati nei lager nazisti. Alla posa è presente anche Gunter Demnig, lʼartista tedesco che ha creato il movimento "Pietre di Inciampo" come reazione ad ogni forma di negazionismo e di oblio, per ricordare tutte le vittime del Nazional-Socialismo, che per qualsiasi motivo siano state perseguitate: religione, razza, idee politiche, orientamenti sessuali.