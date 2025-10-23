Gaza, studenti e ricercatori palestinesi accolti in Italia | L'arrivo dell'aereo a Ciampino

Proveniente da Amman, è atterrato all'aeroporto militare di Ciampino il primo dei due voli speciali della Guardia di Finanza con a bordo complessivamente 65 cittadini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. Sono, nel dettaglio, 49 studenti e ricercatori, accolti grazie a programmi di borse di studio presso atenei italiani, e un gruppo di 16 cittadini palestinesi per ricongiungimento familiare con parenti già in Italia. Venticinque studenti e nove familiari si fermano a Roma, mentre gli altri proseguiranno per Milano. Ad accoglierli a Ciampino, in rappresentanza del governo, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, che si è recata in Giordania per accompagnarli in Italia.