Cronaca
© Quarto Grado

datato 14 agosto 2007

Garlasco, esclusiva di "Quarto Grado": trovato un secondo scontrino in casa Sempio

La ricevuta del parcheggio è datata 14 agosto 2007, il giorno dopo l'omicidio di Chiara Poggi

03 Ott 2025 - 22:30
delitto di garlasco

