02 marzo 2024 15:45

Fotogallery - Pisa, in migliaia al corteo pro Palestina e contro bombe e manganelli

Un migliaio di persone sono scese in piazza a Pisa per ribadire la loro solidarietà alla Palestina e protestare contro la repressione della polizia, dopo le cariche degli agenti agli studenti del 23 febbraio. In testa al corteo, che ha preso il via poco prima delle 15 sotto la pioggia, uno striscione con su scritto "Pisa in piazza contro bombe e manganelli" e "Pisa non ha paura. Stop al genocidio. Studenti pro Palestina" oltre a bandiere palestinesi e della pace. Ingente lo schieramento delle forze dell'ordine.