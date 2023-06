09 giugno 2023 15:38

Fotogallery - Per papa Francesco al Gemelli nuovi disegni per una pronta guarigione: stavolta firmati dai piccoli pazienti di Oncologia

Continuano a "colorare" le giornate di papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'intervento, i disegni fatti a mano e i messaggi di pronta guarigione che gli arrivano dai bambini ricoverati nel reparto di Oncologia pediatrica dello stesso nosocomio. Sui nuovi fogli compare un ritratto del pontefice sorridente, firmato da Elena; un cuore accompagnato dal messaggio "Con te... sempre" e una letterina in cui si legge anche: "Grazie per quello che fai per noi e per essere venuto a trovarci svariate volte". Tutto questo va ad aggiungersi al precedente disegno raffigurante il Papa nel suo letto d'ospedale incoraggiato da 4 piccoli pazienti alla finestra con un significativo: "Non avere paura. Noi siamo con te" e un cuore: a firmarlo erano stati i bimbi ricoverati all'Ospedale pediatrico del Bambino Gesù di Roma.