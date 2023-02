27 febbraio 2023 16:42

Fiori e bigliettini, lettere e peluche per i morti in mare nella strage di Cutro

Ci sono peluche e giocattoli per i bambini, lettere e fiori per le mamme e per i loro figli, biglietti pieni di tristezza e di nostalgia. Davanti al Palamilone di Cutro, in Calabria, dove sono state sistemate le bare dei naufraghi gli abitanti, i volontari, gli uomini dei soccorsi hanno voluto esprimere con oggetti e parole le loro emozioni davanti all'ultima tragedia del mare