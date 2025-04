Fedeli in coda tutta la notte per l'ultimo saluto a Papa Francesco

Per la seconda notte file a oltranza per rendere omaggio alla salma di papa Francesco. Alla mezzanotte, ora di chiusura della Basilica di San Pietro, era ancora lunghissima, fino a oltre metà di via della Conciliazione, la coda di persone accorse a rendere omaggio al pontefice. Francesco rimarrà esposto ancora fino alle 20 del 25 aprile nella basilica di San Pietro, ma l'accesso sarà consentito fino alle 18. E' stata, dunque, una seconda nottata di apertura fuori orario e, precisamente, fino alle 2.30 con riapertura alle 5.40.