per Toma Taulant è la quarta volta

Evaso dal carcere di Opera: ecco gli "attrezzi del mestiere" della fuga da film

Si è procurato sega, pinze e tenaglie: così l'uomo ha divelto le sbarre della finestra

08 Dic 2025 - 10:49
Evasione da film nel carcere milanese di Opera. Un detenuto di 41anni, Toma Taulant, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso  nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. L'evaso sarebbe al suo quarto episodio di evasione da una casa circondariale. L'ultimo episodio risale al 2013 quando assieme ad una altra persona riuscì a scappare dal carcere di Parma. Il 41 enne è tuttora ricercato

