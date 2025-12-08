Evaso dal carcere di Opera: ecco gli "attrezzi del mestiere" della fuga da film

Evasione da film nel carcere milanese di Opera. Un detenuto di 41anni, Toma Taulant, con fine pena fissato a ottobre del 2048, è evaso nel più classico dei modi: segando le sbarre della finestra e calandosi con delle lenzuola annodate. L'evaso sarebbe al suo quarto episodio di evasione da una casa circondariale. L'ultimo episodio risale al 2013 quando assieme ad una altra persona riuscì a scappare dal carcere di Parma. Il 41 enne è tuttora ricercato