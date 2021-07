12 luglio 2021 19:23

Euro 2020, la Nazionale fa il giro di Roma col bus scoperto

All'uscita da palazzo Chigi gli azzurri sono saliti sul bus scoperto per fare un giro nelle strade di Roma. Lo ha ottenuto Leonardo Bonucci: "Abbiamo fatto di tutto per vincere questa trattativa sul pullman scoperto, dovevamo ai tifosi questi dieci minuti. Siamo arrivati fino a qui anche grazie al loro sostegno da casa". Dal livello superiore del bus gli azzurri hanno issato al cielo il trofeo, scatenando l'ovazione delle centinaia di persone raccolte attorno a piazza Colonna. Poi assieme alla gente hanno cantato l'inno nazionale. Il bus ha percorso via del Corso, piazza Venezia, ed è poi risalito lungo via del Tritone verso via Veneto per terminare la corsa all'albergo del ritiro.