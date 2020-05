Etna torna in attività e sbuffa una nuvola a forma di cuore

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' terminato il lockdown (anche se non ci era mai entrato) pure per l'Etna. Il vulcano ha fatto sentire la propria presenza ai siciliani con cenere espulse dai suoi crateri. Ma questa volta le nuvole che si sono create sopra la montagna hanno avuto un significato diverso: sopra al cratere è spuntato un cuore. O meglio, tutti ci vogliamo vedere un cuore, un segnale di speranza dopo settimane di reclusione forzata per il coronavirus.