Cronaca
scoppia bombola di gas

Esplode casolare nel Veronese: morti tre carabinieri

La tragedia durante uno sgombero. Feriti anche i responsabili della deflagrazione

14 Ott 2025 - 08:25
