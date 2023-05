25 maggio 2023 19:45

Esercitazione interforze promossa dai Vigili del Fuoco nel tratto ferroviario Sulmona-Carovilli: simulato un incendio in galleria

Si è conclusa a Carovilli (IS) un'esercitazione interforze promossa dai Vigili del Fuoco e coordinata dalla Prefettura di Isernia con l'attivazione del Centro di Coordinamento Soccosi (CCS). L'esercitazione è inserita nel contesto delle attività di formazione e aggiornamento sull'utilizzo di strumenti e sistemi avanzati di comunicazione in emergenza. Essenziale il contributo di Fondazione Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che hanno messo a disposizione il treno storico (1920) che fa servizio turistico sulla linea ferroviaria "transiberiana" Sulmona-Carpinone e degli operatori specializzati dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA).

Sul treno storico, nel tratto ferroviario Sulmona-Carovilli hanno viaggiato scolaresche (circa 200 ragazzi) provenienti dalle scuole del circondario. È stato simulato un incendio in galleria e attivate le relative procedure di soccorso ai passeggeri e messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco e del dispositivo sanitario (118, Croce Rossa Italiana e dal Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta). Nel corso dell'intervento in galleria effettuato dai vvf con un bimodale (mezzo stradale con la particolarità di essere utilizzabile anche su rotaie) si è constatato che mancavano all'appello tre passeggeri. Nell'immediatezza, si è attivata la procedura di ricerca persone disperse che ha visto il coinvolgimento anche dei volontari di protezione civile della Regione Molise. L'elicottero vvf ha effettuato il recupero di un infortunato mentre gli altri due passeggeri sono stati calati attraverso una manovra saf (seleo alpino fluviale) con anche l'impiego dei tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il sistema di risposta all'emergenza ha visto la partecipazione delle diverse componenti operative della Security: PS, CC, Polizia Stradale e ferroviaria, GdF e Polizia Locale e Provinciale).