Escursionista ritrovato dopo tre notti: salvo grazie a un selfie

Si è conclusa con esito positivo la complessa operazione di ricerca di un escursionista di Bolzano, scomparso da sabato 10 ottobre nei boschi sopra il lago di Barcis (Pordenone). L'uomo, partito in mattinata per un'escursione e mai rientrato nel suo alloggio, è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco del comando di Pordenone.



Le ricerche, avviate dopo la segnalazione dei conoscenti, hanno coinvolto la squadra del distaccamento di Maniago, il Nucleo Cinofilo regionale e l'elicottero "Drago 149" del reparto volo di Venezia. Determinante l'attività di perlustrazione aerea: grazie all'analisi di un selfie inviato dall'escursionista sabato mattina, il velivolo ha circoscritto l'area di ricerca sul Monte Laura.



Intorno alle 14.30, l'uomo è stato individuato in un canalone, dove era precipitato dopo essere scivolato lungo un sentiero impervio. Gli aerosoccorritori si sono calati con il verricello, lo hanno imbragato e issato a bordo per trasferirlo al campo sportivo di Andreis, dove lo attendeva il personale sanitario del 118. Nonostante le tre notti trascorse all'aperto con temperature già rigide, il disperso è apparso in discrete condizioni fisiche, provato ma cosciente.