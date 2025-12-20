Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
1 di 5
© Facebook
© Facebook
© Facebook

© Facebook

© Facebook

L'INIZIATIVA DELLA FONDAZIONE PROGETTO ARCA

Elodie e Franz volontari alla cena dei senzatetto a Milano

20 Dic 2025 - 16:41
5 foto
milano
elodie
franz