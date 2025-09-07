Logo Tgcom24
in provincia di Vicenza

Donna accoltellata a Marostica, arrestato l'ex marito

A Marostica (Vicenza) una donna di 42 anni è stata aggredita a coltellate dall'ex marito, che l'ha colpita al volto, al torace e alle braccia, oltre a prenderla a pugni in diverse parti del corpo

07 Set 2025 - 16:37
