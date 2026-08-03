Don Mazzi, per l'ultimo saluto nella basilica di Sant'Ambrogio amici ed ex ospiti di Exodus

"La preghiera del ciao" - Alla conclusione dei funerali sono stati distribuiti ai presenti dei volantini con quello che il sacerdote aveva definito il suo testamento spirituale: la "preghiera del ciao". "Il ciao è leggero come un bacio. Il ciao è dolce come un cioccolatino. Il ciao è fraterno come un abbraccio. Il ciao è travolgente come un sorriso", si legge nel testo, che si conclude con le parole: "Il ciao lo voglio scritto sulla mia tomba perché dice, con quattro lettere, chi sono, cosa ho fatto e cosa farò. Signore, ciao!".



All'uscita del feretro dalla basilica, accompagnato da un lungo applauso, molte delle persone presenti hanno scandito in coro "Don Mazzi, Don Mazzi", mentre dagli altoparlanti risuonavano le note di "Io vagabondo" dei Nomadi.