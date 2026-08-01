Addio a Don Mazzi, il sacerdote che ha salvato migliaia di giovani

Si è spento a 96 anni Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus e punto di riferimento per migliaia di giovani in difficoltà, tossicodipendenti e detenuti. È morto nella sede della comunità al Parco Lambro, a Milano, circondato dai suoi collaboratori e dai ragazzi che aveva aiutato per tutta la vita. Numerosi i messaggi di cordoglio dal mondo delle istituzioni e dello spettacolo: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha ricordato come un "coraggioso testimone di impegno sociale e civile".