Dalle ceneri un diamante blu, realizzato il sogno di don Lanfranco Casali: "Per riflettere la luce di Dio"

Don Casali aveva registrato nel 2024 un video, reso pubblico dopo la morte, in cui spiegava il senso spirituale della scelta. "Confesso che da anni sto seriamente pensando al giorno in cui il Signore mi chiamerà a sé. - ha raccontato il sacerdote nel video - Da sacerdote ho sempre cercato di vivere come riflesso della luce di Cristo che è nel volto della chiesa. Nel mio testamento ho già disposto, con riferimenti liturgici e spirituali, la cremazione dei resti del mio corpo che voglio donare. Ma vorrei andare oltre: è mio desiderio che le mie ceneri siano diamantificate e che questo diamante sia posto in un luogo sacro. Vorrei percepirmi piccolo diamante da purificare perché più fedelmente possa riflettere l'immagine di Dio".