Dalla spazzatura che arriva dal mare l albero di Natale dell eremita dell isola di Budelli

Passerà un altro Natale sull'isola sarda di Budelli, solitario come accade da 29 anni. Ma sperando che non sia davvero l'ultimo. Mauro Morandi, l'eremita de La Maddalena e per tutti "custode" ufficiale di quella lingua di terra incantata, ora sotto sfratto, per le Feste ha preparato anche l'albero. E lo ha decorato con la spazzatura che portano le onde del mare sulla spiaggia rosa. A dimostrarlo le foto postate su Facebook e il commento: "Mio albero di Natale, con tutti i regali che fa l'uomo al mare. È di una generosità infinita"