Dal Cantante della solidarietà una settimana di pasti all'Opera San Francesco per i poveri

Il Cantante della Solidarietà ha donato 1,2 tonnellate di pasta. Sono diversi anni che Salvatore Ranieri e i 16 volontari della sua Onlus, sostiene l'Opera San Francesco, struttura creata nel 1959 dai frati Cappuccini in via Piave a Milano. Una realtà dove quotidianamente senza dimora e persone in difficoltà trovano un pasto caldo, una doccia e un cambio d'abito, cure mediche e medicinali, ascolto e conforto. Giovani e anziani, italiani e stranieri, in più di 2.300 ogni giorno – all'ora di pranzo e a quella di cena – bussano alla porta delle Mense di Opera San Francesco (in Corso Concordia e Piazzale Velasquez).