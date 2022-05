30 maggio 2022 21:35

Da Santa Maria delle Grazie a San Vittore, un percorso tra le pietre d'inciampo di Milano

Nel pomeriggio di lunedì 30 maggio l’attore e regista Rosario Tedesco ha intrapreso un percorso tra le pietre d’inciampo di Milano partendo da Santa Maria delle Grazie per arrivare al carcere di San Vittore. È stato un percorso fatto di storie private, collettive, pubbliche, segrete. Storie di vittime e carnefici che talvolta si confondono, sommerse nell’intrico di anonime segnaletiche e muti toponomastici, e talaltra riemergono, alcune a scapito di altre. Interrogare ogni pietra, ogni passo, è stato il compito del narratore che taglia e cuce, lega e recupera il filo di discorsi mai uditi, suscitando sentimenti contrastanti, ponendo sotto la lente fratture e dissonanze. Le pietre d’inciampo hanno guidato i 50 partecipanti alla scoperta di queste tracce che riguardano il destino di vittime e carnefici. Tracce che emergendo dall’assordante silenzio della città ignara, sono diventate voci di una coscienza collettiva fatta di contrasti, pietà e oblio.



Uscendo dal tempo della Storia, le pietre d’inciampo hanno accompagnato i passi dei partecipanti in una discesa in quelle tenebre che hanno avvolto la nostra coscienza nazionale. Il percorso ha condotto i partecipanti al cuore del dramma della storia recente, in un territorio dolente in cui per umanizzare la vittima e sottrarla all’oblio, non si può fare a meno di rievocare anche il suo carnefice: un vicino frequentatore degli stessi luoghi, immerso nello stesso respiro della città. Memoria di questa coesistenza, il percorso si è spinto oltre il passato per volgere al presente e ha posto domande: com’è accaduto tutto ciò? Chi l’ha reso possibile? Chi ha partecipato? Perché questa passeggiata oggi è tanto importante? E noi, che traccia lasceremo nella città per i nostri posteri?



"Due dentro ad un foco. Storie di pietra" è il nome di questa iniziativa prodotta da Tracce Associazione Culturale fondata dal regista e attore teatrale Rosario Tedesco con Rossella Tansini e Alberta Bezzan, con il sostegno dell’Università degli Studi di Milano e la partecipazione del Conservatorio. Hanno partecipato i ragazzi dell’I.C. Quintino di Vona, gli insegnanti Lydia Cevidalli, Nicoletta Mainardi e Alessandra Minerbi, l’Associazione Deina. Hanno aderito le istituzioni, attente e impegnate a ricostruire la memoria, Figli della Shoah, CDEC, Memoriale della Shoah, Anpi, Aned, il Comitato pietre d’inciampo, l’UCEI e il Teatro dell’Elfo. Tenuto conto del successo di pubblico, il regista e attore teatrale riproporrà l’iniziativa dopo l’estate.