Da Milano a Roma, le città tornano ad illuminarsi per le feste di Natale (nonostante il Covid) 

Le vie delle grandi città di tutta Italia tornano ad illuminarsi per Natale. Da Milano a Roma, passando per Genova, i centri sono addobbati a festa, anche in questo 2020 contraddistinto dalla pandemia di coronavirus. A Milano, l'albero appare in tutto il suo splendore davanti al Duomo, mentre a Roma, piazza Navona si trasorma in un teatro colorato con giochi di luce nella Fontana dei 4 Fiumi.