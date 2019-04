Da Milano a Roma a piedi con una croce di 40 chili in spalla: "Così l’espiazione per la mia vita dissoluta"

Da Milano a Roma a piedi con una croce di 40 chili in spalla. E’ l’impresa che Gennaro, un uomo milanese, sta portando a termine. Un pellegrinaggio di espiazione per la sua “vita dissoluta” che durerà circa due mesi. “Sono un Barabba”, dice a ilpiacenza.it. La croce che porta sulle spalle presenta due corde ai lati e una scritta incisa che recita "Area 51 per sempre", il cui significato verrà svelato da Gennaro stesso quando arriverà a Roma. Domenica 28 aprile, questo pellegrino della Via Francigena sui generis - robusto, moro, col viso vissuto e il corpo ricoperto di tatuaggi - ha fatto tappa a Calendasco, dove nel mentre si stava svolgendo l'annuale cerimonia del Gruppo Alpini, per poi continuare il suo percorso verso Piacenza.