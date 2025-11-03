"ESTRAZIONE DELICATA" Crollo ai Fori Imperiali, le operazioni di soccorso dell'operaio sotto le macerie: si scava anche a mani nude

L'operazione di estrazione è molto delicata, si cerca di evitare nuovi cedimenti o crolli. L'uomo sepolto dal collasso della Torre dei Conti è vigile ed è stato fornito di una maschera per l'ossigeno