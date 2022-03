31 marzo 2022 13:02

Covid, Gimbe: "500mila nuovi casi nell’ultima settimana, la curva non cresce"

Secondo il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, nell'ultima settimana ci sono stati 500mila nuovi casi di coronavirus. La curva del contagio non cresce e in 7 giorni è stato registrato un +8,6% sui ricoveri (+7% in terapia intensiva).