27 marzo 2022 11:03

Covid, due anni fa a San Pietro la storica preghiera del Papa nella piazza vuota

Domenica mattina, in piazza San Pietro, sui maxischermi nel colonnato del Bernini, sono state diffuse le immagini del momento di preghiera per la pandemia che il Papa celebrò il 27 marzo 2020. Dopo l'Angelus sono state distribuite copie del libro "Perché avete paura? Non avete ancora fede?" che ricordano appunto quello storico evento in cui Francesco pregò solo in una piazza vuota per chiedere la fine della pandemia. "Proprio due anni fa - ha ricordato il Papa all'Angelus - da questa piazza abbiamo elevato la supplica per la fine della pandemia. Oggi l'abbiamo fatto per la fine della guerra in Ucraina". Poi ha annunciato che ai fedeli presenti in piazza sarebbe stato regalato il libro che ricorda quell'evento "per aiutare a pregare nei momenti di difficoltà senza paura, avendo sempre fede nel Signore".