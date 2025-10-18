Logo Tgcom24
Temporanea chiusura dello scalo

Corteo Gkn, scontri con la polizia all'aeroporto di Firenze

I manifestanti sono rimasti circa 30 minuti all'interno dell'aeroporto, occupando anche il primo piano, con i dipendenti delle compagnie aeree che hanno chiuso gli uffici

18 Ott 2025 - 21:42
