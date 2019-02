Corteo anti-razzista a Melegnano: "Siamo tutti Bakary"

Un migliaio di persone hanno partecipato alla fiaccolata antirazzista organizzata dal Comune di Melegnano, in provincia di Milano, per esprimere solidarietà al 22enne senegalese Bakary Dandio e ai suoi genitori, vittime di minacce razziste. Ad aprire il corteo, in fascia tricolore, è stato il sindaco Rodolfo Bertoli. Oltre alle associazioni, tra cui l'Anpi, hanno partecipato il parlamentare Pd Emanuele Fiano e la segretaria dem Silvia Roggiani. "Siamo tutti Bakary", è stato uno degli slogan dell'inziativa. Qualche momento di tensione si è verificato in piazza della stazione per la presenza di persone che esibivano simboli nazisti, tra cui un ragazzo con il tatuaggio "SS" sul collo: presi a fischi dai manifestanti, le forze dell'ordine sono intervenute per farli allontanare.