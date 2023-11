12 novembre 2023 16:00

"Comunicare senza frontiere": l'evento di Croce Rossa Italiana Regione Lombardia ed Ente Nazionale Sordi dedicato alla Lingua dei segni italiana

La Croce Rossa Italiana Regione Lombardia, in collaborazione con l'Ente Nazionale Sordi, ha promosso una giornata dedicata alla Lingua dei Segni Italiana (LIS) per abbattere le barriere comunicative tra persone sorde e udenti. L'evento, dal titolo "Comunicare senza frontiere" e che si è svolto l'11 novembre al Teatro Nuovo di Treviglio, ha messo in luce come la difficoltà comunicativa sia una barriera che può trasformarsi in una frontiera, aperta a tutti, in cui ognuno può imparare e crescere.

Le persone sorde affrontano il mondo con sfide uniche e, spesso, ci si chiede come comunicare con loro. Scrivere può essere un'opzione, ma ci sono situazioni in cui questa soluzione non è praticabile. L'obiettivo dell'iniziativa è stato superare queste sfide e promuovere la comunicazione inclusiva. Un cortometraggio, realizzato durante un'esercitazione a Brinzio, ha dimostrato come i volontari, abbiano affrontato la sfida di soccorrere persone sorde. Il prossimo passo sarà un corso per volontari in cui si potranno apprendere le basi della LIS, mentre alle persone sorde verranno insegnate le manovre di primo soccorso. Questo progetto mira a unire volontari e persone sorde per accelerare l'apprendimento reciproco.