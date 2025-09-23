Logo Tgcom24
ROMA

Commemorazione solenne dell'82° Anniversario del sacrificio del V.B. M.O.V.M. “alla memoria” Salvo D’Acquisto

Presente anche il fra­tel­lo del­l'E­roe, il Professor Ales­san­dro D’Ac­qui­sto  

23 Set 2025 - 14:49
6 foto

Il Gen. Luongo ha sottolineato come il suo sacrificio ispiri l'Arma: "Non salvò soltanto 22 innocenti: donò all'Italia un simbolo eterno di coraggio" 

roma
commemorazione

