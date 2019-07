Cinque bagnanti in difficoltà salvati nel sud Sardegna: la foto che emoziona

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Nuovo salvataggio in mare a Cala Sinzias, sulla costa sud orientale della Sardegna: cinque persone in difficoltà tra le onde, nella zona della spiaggia libera tra Costa Rey e Villasimius, sono state salvate da un turista spagnolo di Valencia, da un ingegnere di Cagliari e dai bagnini del chiosco Tamatete. E' il secondo episodio nel giro di pochi giorni, domenica 7 era stato l'ex campione mondiale di nuoto Filippo Magnini a portare in salvo un bagnante.