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Intelligenza artificiale

Cina, la presentazione dei robot umanoidi contro la solitudine

Boom di richieste per gli U1 di UBTech Robotics che promettono "amore incondizionato" a single e anziani

05 Lug 2026 - 15:48
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