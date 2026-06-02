Vestiti in abiti tradizionali

Una gara di ballo tra... robot

A partecipare sono state 448 squadre e oltre 1.700 studenti provenienti da 30 università. Le movenze fluide e precise degli androidi hanno lasciato a bocca aperta gli spettatori

02 Giu 2026 - 15:17
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