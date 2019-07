Chiude Linate: partito l ultimo volo, attrezzatura trasloca a Malpensa

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Partito l'ultimo volo da Linate. L'aeroporto di Milano chiude i battenti fino al 27 ottobre per effettuare una serie di lavori di rinnovo che puntano a rendere lo storico scalo milanese più sicuro, moderno ed efficiente. Nel frattempo, come anticipato da mesi dalla Sea, la società che gestisce gli scali, i viaggiatori potranno continuare a volare con Malpensa. E per questo gran parte dell'attrezzatura aeroportuale nella notte trasloca verso Malpensa, che dovrà accogliere molti più voli del solito.